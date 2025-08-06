Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Тутберидзе выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Гришина

Команда Тутберидзе выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Гришина
Аудио-версия:
Комментарии

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина.

«Team Tutberidze выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Гришина. Человек, чей голос навсегда останется в истории фигурного катания. Его любовь к спорту, неподражаемая интонация и искренность сделали его по-настоящему особенным для всех нас.

В 2021 году Александр был ведущим нашего ледового шоу, и мы запомнили его как настоящего профессионала, талантливого, светлого и чуткого человека. Светлая память», – сказано в публикации команды Тутберидзе в соцсетях.

О гибели Гришина стало известно вчера, 5 августа. Комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неположенном месте. Александру было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

Материалы по теме
«Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин
«Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android