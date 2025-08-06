Команда Тутберидзе выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Гришина

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе выразила соболезнования в связи с гибелью комментатора Александра Гришина.

«Team Tutberidze выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Гришина. Человек, чей голос навсегда останется в истории фигурного катания. Его любовь к спорту, неподражаемая интонация и искренность сделали его по-настоящему особенным для всех нас.

В 2021 году Александр был ведущим нашего ледового шоу, и мы запомнили его как настоящего профессионала, талантливого, светлого и чуткого человека. Светлая память», – сказано в публикации команды Тутберидзе в соцсетях.

О гибели Гришина стало известно вчера, 5 августа. Комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неположенном месте. Александру было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.