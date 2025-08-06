«Казалось, он выйдет на лёд вместо меня». Кондратюк обратился к погибшему Гришину

Чемпион России, Европы и призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался о смерти спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно вчера, 5 августа. Появилась информация, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неправильном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Я всегда смотрел на Александра Гришина, когда выходил на соревновательный лёд и испытывал волнение или страх. В его взгляде было столько тепла и поддержки, что невольно становилось легче и спокойнее на душе. Казалось, что если я совсем расклеюсь, то он выйдет на лёд кататься вместо меня.

А ещё он был огромным профессионалом своего дела и голосом фигурного катания! Для меня большая честь, что однажды я работал с ним бок о бок на комментаторской позиции. Светлая память!» – написал Кондратюк на личной странице в соцсетях.