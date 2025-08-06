Коляда трогательно обратился к погибшему Гришину, с которым работал весь прошедший сезон

Призёр чемпионата мира Михаил Коляда высказался о смерти спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно вчера, 5 августа. Появилась информация, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неправильном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Несколько раз печатал и стирал текст, и всё равно не могу подобрать нужные слова, не знаю, что сказать! Я в шоке! Спасибо, Александр, за все! За профессионализм, за поддержку, за возможность поработать вместе. Мои соболезнования семье и близким!» – написал Коляда на личной странице в соцсетях.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.