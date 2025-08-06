«Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин отреагировал на смерть комментатора Гришина

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на смерть спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно вчера, 5 августа. Появилась информация, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неправильном месте.

«Саша, спасибо за всё, что ты сделал для фигурного катания. Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание. Безумно жаль. Мои соболезнования семье и близким…» — написал Ягудин на личной странице в соцсетях.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.