Видео: Александра Трусова приехала в роддом для рождения ребёнка

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что приехала в роддом, где в ближайшее время может родить первенца. В честь этого спортсменка опубликовала видео, как она со своим мужем Макаром Игнатовым весело выходит из дома.

«Если вы видите это видео – мы в роддоме. Пожелайте нам удачи», – подписала фигуристка публикацию в соцсетях.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна ориентировочно 10 августа.