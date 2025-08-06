Иван Попов заявлен на чемпионат Узбекистана вне конкурса

Российский фигурист Иван Попов заявлен на чемпионат Узбекистана, который стартует сегодня, 6 августа. Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в сборную Узбекистана, на который спортсмен рассчитывал на майском конгрессе.

Сообщается, что среди участников чемпионата Узбекистана есть ещё несколько россиян:

Борис Татаров

Елизавета Гращенкова

Все вышеназванные фигуристы последний раз выступали на соревнованиях в России в прошедшем сезоне-2024/2025. Кроме того, у них общий тренер — Ирина Смирнова.

В сезоне-2024/2025 Иван Попов дважды занял седьмое место на первом и третьем этапах Гран-при России. На чемпионате России был восьмым. В 2024 году на чемпионате России по прыжкам стал победителем в командном зачёте и серебряным призёром в личном зачёте.