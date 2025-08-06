Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Иван Попов заявлен на чемпионат Узбекистана вне конкурса

Иван Попов заявлен на чемпионат Узбекистана вне конкурса
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Иван Попов заявлен на чемпионат Узбекистана, который стартует сегодня, 6 августа. Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в сборную Узбекистана, на который спортсмен рассчитывал на майском конгрессе.

Сообщается, что среди участников чемпионата Узбекистана есть ещё несколько россиян:

  • Борис Татаров
  • Елизавета Гращенкова

Все вышеназванные фигуристы последний раз выступали на соревнованиях в России в прошедшем сезоне-2024/2025. Кроме того, у них общий тренер — Ирина Смирнова.

В сезоне-2024/2025 Иван Попов дважды занял седьмое место на первом и третьем этапах Гран-при России. На чемпионате России был восьмым. В 2024 году на чемпионате России по прыжкам стал победителем в командном зачёте и серебряным призёром в личном зачёте.

Материалы по теме
Исполком ФФККР не одобрил переход Ивана Попова в сборную Узбекистана
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android