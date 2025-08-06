Яна Рудковская и жена Овечкина посетили концерт Дженнифер Лопес в Астане

Известный продюсер Яна Рудковская и жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия посетили концерт известной американской певицы Дженнифер Лопес, который прошёл 1 августа в Астане. Это был первый приезд звезды в Казахстан. Рудковская опубликовала совместное фото с поп-дивой, а также с Анастасией Овечкиной.

Фото: Личный архив Рудковской

Фото: Личный архив Рудковской

Фото: Личный архив Рудковской

«Это был невероятный вечер! Не устаю восхищаться Дженнифер Лопес! Я её большая поклонница много лет! И была раз семь на её шоу. С каждым годом она всё лучше и лучше! Пример для всех нас, как можно в 56 лет выглядеть на 35, двигаться на сцене лучше, чем 20-летние профессионалы, обладать бешеной энергетикой и уникальной харизмой! За всем этим стоит огромный труд! Преклоняюсь! Добрая, искренняя, без пафоса и звёздной болезни, хотя и в статусе мегазвезды!» — написала Рудковская на личной странице в социальных сетях.