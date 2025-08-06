«Отношусь очень положительно». Тарасова — о выступлении россиян без флага и гимна

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиян в нейтральном статусе. Ранее появилась информация, что большинство российских фигуристов будут готовы выйти на международные старты, даже если им какое-то время не разрешат выступать с флагом и гимном.

«К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут, и через четыре года их уже может не быть в спорте. Это их работа — единственная, но очень короткая по времени. Кто чувствует, что может выиграть и быть на высоких местах, тот не отдаст шанс поехать на Олимпиаду и другие международные турниры. Всё равно все будут знать, что это наши. Совершенно не вижу ничего плохого в этом. Непонятно, почему за нас раньше не вступились, а теперь свалили всё на спортсменов. Это некрасиво. Надо было за нас заступаться с первого слова», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.