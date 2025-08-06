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Экспертиза не нашла признаков опьянения у погибшего комментатора Александра Гришина

Экспертиза не нашла признаков опьянения у погибшего комментатора Александра Гришина
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Анастасия Гришина, супруга Александра Гришина, опровергла информацию о том, что спортивный комментатор находился в состоянии опьянения в момент гибели.

«Хочу выразить «благодарность» журналистам, которые распространили лживые факты о гибели моего супруга. У меня на руках экспертиза, где указано, что нет алкогольного опьянения», — написала вдова журналиста Анастасия на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Гришина сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Он проходил в неположенном месте и не увидел проходящий мимо поезд из-за сильного дождя. Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

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