Фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) сообщила о рождении ребёнка. Спортсменка впервые стала мамой. Отцом ребёнка является вице-чемпион России по фигурному катанию Макар Игнатов. На данный момент неизвестно имя первенца.

«Родила!» — написала Трусова на своей странице в социальных сетях.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.