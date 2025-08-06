Энберт: рождение ребёнка — большое счастье! Я рад за Александру и Макара

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт поделился эмоциями после новости о рождении ребёнка в семье Александры Игнатовой (Трусовой) и Макара Игнатова.

«Я рад за Александру и Макара. Рождение ребёнка — большое счастье! Ребята к этому стремились и на это настраивались. Это очень волнительное и приятное событие. Хочется пожелать по возможности отдохнуть, набраться сил и заняться родительством», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года.