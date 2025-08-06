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Радионова: Саша и Макар станут прекрасными родителями, поздравляю их с этим событием

Радионова: Саша и Макар станут прекрасными родителями, поздравляю их с этим событием
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Призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на новость о рождении ребёнка в семье Александры Игнатовой (Трусовой) и Макара Игнатова.

«Я поздравляю Сашу и Макара с этим событием. Это прекрасная и светлая новость. Я уверена, что Саша и Макар будут прекрасно справляться со своими родительскими обязанностями и станут прекрасными родителями. Саша подходит ко всему ответственно, в том числе к беременности и родам. В этом плане она молодец. Скорейшего восстановления Саше и здоровья малышу! Я очень рада за них! Прекрасно, когда в таком возрасте становятся родителями. Саша будет молодой мамой, и это замечательно», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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