Татьяна Тарасова поздравила Трусову и мужа с рождением сына

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александру Трусову (Игнатову) и фигуриста Макара Игнатова с рождением ребёнка.

«Я очень рада за неё! Саша и Макар — большие молодцы! Долгой и счастливой жизни всем! И здоровья ребёнку», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Александра Трусова (Игнатова) и Макар Игнатов стали родителями впервые. Пара поженилась в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу.