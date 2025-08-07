«Никакой глянцевости». Медведева — о главных принципах в отношениях с Гайнутдиновым

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о главных принципах в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Никакой глянцевости в отношениях нет. Для нас самое главное — уважение: друг к другу, к тому, что мы делаем, к личному пространству. Конечно, в чём-то мы не совпадаем. Но это мелочи и не повод для раздражения. Например, я тороплюсь, а Ильдар медлит. Или, наоборот, я медлю, потому что настроение не очень.

Всегда важно чувствовать грань, когда человека нужно просто оставить в покое и не нагнетать, ведь это ужасно, когда начинается вот это: «Ой, что ты так медленно, давай быстрее, да я тебя уже жду…» Мы такого друг другу не устраиваем, просто идём заниматься своими делами и ждём, пока человек спокойно дособирается. Очень важно, чтобы у каждого был свой ритм, своё пространство. Потому что это же бред: «Нет слова «я», есть слово «мы», мы всё делаем вместе. Ах, как же мы друг без друга жили?»

Нам не 15 лет, и мы уже не Ромео и Джульетта. Мне 25, Ильдару — почти столько же. Мы взрослые люди, и у каждого из нас сформировался какой-то жизненный темп и ритм. Во всём стоит соблюдать меру и не терять адекватности», — приводят слова Медведевой «7 дней».