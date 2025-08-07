Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина — об опросе про лучшего фигуриста: там рекорды в духе кто больше пирожков съел

Роднина — об опросе про лучшего фигуриста: там рекорды в духе кто больше пирожков съел
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала итоги опроса про лучшего фигуриста России. В нём победил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Главный конкурент Евгения на протяжении спортивной карьеры Алексей Ягудин стал вторым. Сама Роднина получила всего один балл и стала последней.

«Какая здесь может быть обида? Это же анонимный опрос, такое всегда вызывает подозрения. Напоминает книгу Гиннесса, а там рекорды в духе кто больше пирожков съел. Интересно, что там за критерии. «Ледникового периода»? В таком случае я бы точно никакого отношения к этому не имела. Говорит ли это о том, что наши спортсмены плохо знают историю? Я таким анализом не занималась. У каждого времени есть свои ценности. О том, что ценилось 50 или 100 лет назад, сегодня даже не знают. Спортсмены и по образованию, и по знанию своего вида спорта живут сегодняшним днём или максимум вчерашним», — приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
«Её не знают». Тарасова — о том, что Роднина получила 1 балл в опросе о лучшем фигуристе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android