Роднина — об опросе про лучшего фигуриста: там рекорды в духе кто больше пирожков съел

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала итоги опроса про лучшего фигуриста России. В нём победил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Главный конкурент Евгения на протяжении спортивной карьеры Алексей Ягудин стал вторым. Сама Роднина получила всего один балл и стала последней.

«Какая здесь может быть обида? Это же анонимный опрос, такое всегда вызывает подозрения. Напоминает книгу Гиннесса, а там рекорды в духе кто больше пирожков съел. Интересно, что там за критерии. «Ледникового периода»? В таком случае я бы точно никакого отношения к этому не имела. Говорит ли это о том, что наши спортсмены плохо знают историю? Я таким анализом не занималась. У каждого времени есть свои ценности. О том, что ценилось 50 или 100 лет назад, сегодня даже не знают. Спортсмены и по образованию, и по знанию своего вида спорта живут сегодняшним днём или максимум вчерашним», — приводит слова Родниной Sport24.