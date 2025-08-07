Софья Муравьёва выложила новые фото из Санкт-Петербурга, куда переехала в межсезонье

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новые фотографии из Санкт-Петербурга. В это межсезонье она официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Северной столице. Девушка в том числе поблагодарила подписчиков, которые поздравили её с недавним днём рождения.

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.