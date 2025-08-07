Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва выложила новые фото из Санкт-Петербурга, куда переехала в межсезонье

Софья Муравьёва выложила новые фото из Санкт-Петербурга, куда переехала в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новые фотографии из Санкт-Петербурга. В это межсезонье она официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Северной столице. Девушка в том числе поблагодарила подписчиков, которые поздравили её с недавним днём рождения.

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.

Материалы по теме
«Мама говорила — пойдёшь на три Олимпиады». В чём залог долгой карьеры Софьи Муравьёвой
«Мама говорила — пойдёшь на три Олимпиады». В чём залог долгой карьеры Софьи Муравьёвой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android