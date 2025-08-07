Скидки
Бестемьянова и Бобрин поставили Дикиджи произвольную программу на сезон-2025/2026

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова и её муж, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин, поставили новую произвольную программу для чемпиона России российского фигуриста Владислава Дикиджи.

«Мы поставили Владу произвольную программу в апреле. Сейчас приезжали усовершенствовать, поправить и посмотреть программу. Влад очень хорошо развивается, очень довольны тем, как он работает, какие показывает результаты. Теперь у нас сравнение с прошлым годом — в это же время летом мы были после постановки. Конечно, он сейчас выглядит намного сильнее, чем в прошлом году», — приводит слова специалистов ТАСС.

Отметим, что Бестемьянова и Бобрин также работали над прошлогодней программой Дикиджи.

В сезоне-2023/2024 Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В прошлом соревновательном году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.

