Видео: Галлямов исполнил первый тройной прыжок после серьёзной травмы ноги

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, продолжает восстанавливаться от травмы ноги, полученной во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате. Видео, как спортсмен исполнил первый тройной прыжок — сальхов, Александр выложил на личной странице в соцсетях.

«Тройной сальхов — это хорошо или не очень? Ваши мнения», — подписал ролик фигурист.

Из-за травмы партнёры Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Ранее СМИ сообщали, что Галлямов успешно исполнил первый после повреждения одинарный аксель.

Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.