Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Галлямов исполнил первый тройной прыжок после серьёзной травмы ноги

Видео: Галлямов исполнил первый тройной прыжок после серьёзной травмы ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, продолжает восстанавливаться от травмы ноги, полученной во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате. Видео, как спортсмен исполнил первый тройной прыжок — сальхов, Александр выложил на личной странице в соцсетях.

«Тройной сальхов — это хорошо или не очень? Ваши мнения», — подписал ролик фигурист.

Из-за травмы партнёры Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Ранее СМИ сообщали, что Галлямов успешно исполнил первый после повреждения одинарный аксель.

Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

Материалы по теме
Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?
Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android