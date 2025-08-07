Скидки
Фигурное катание

«Если установку даёт страна, можно согласиться». Роднина раскритиковала нейтральный статус

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о выступлении россиян в нейтральном статусе. Ранее появилась информация, что большинство российских фигуристов будут готовы выйти на международные старты, даже если им какое-то время не разрешат выступать с флагом и гимном.

— Со спортсменами же работают тренеры и родители. Думаю, претензии здесь должны быть к ним. Нужно копать в сторону взрослых, которые работают с этими ребятами. Всегда считала, что лидером и чемпионом может быть только человек с очень чёткой позицией и высокими требованиями к себе. Нейтральный статус — совсем другой случай. Может быть, если установку даёт страна, тогда можно согласиться.

— Если сам спортсмен согласен на такое, то он не лидер?
— Как правило, нет. Может быть, факир на час. Я из другого поколения и даже не могу себе представить какой-то нейтральный статус. Конечно, тогда и отбор был другой, и проблем таких не было. В мозги нынешних спортсменов я не лезу», — приводит слова Родниной Sport24.

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

