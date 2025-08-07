«Чемпион ОИ — не льготная категория». Роднина — о задолженности Исинбаевой перед налоговой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о задолженности перед налоговой двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Олимпийский чемпион — это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае — Российской Федерации. Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион — это не льготная категория», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

По информации источника, 5 августа налоговая ограничила доступ к трём счетам Исинбаевой, привязанным к её ИП. Причиной этому стал долг в 283 тыс. рублей перед ФНС.

В конце июня ФНС уже блокировала счета Исинбаевой, привязанные к её ИП, из-за более крупной задолженности. Тогда долг составлял 818 тыс. рублей.

Напомним, летом 2024 года Елена Исинбаева покинула комиссию атлетов МОК, в которую входила с августа 2016 года.