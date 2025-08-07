Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появился список участников юниорских прокатов сборной России. Костылевой там нет

Появился список участников юниорских прокатов сборной России. Костылевой там нет
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликован состав участников юниорских контрольных прокатов, которые пройдут в период с 11 по 13 августа в Новогорске. Отметим, что в списке отсутствует действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева.

Юноши:

1. Алексахин Михаил
2. Сарновский Никита
3. Карартынян Эдуард
4. Колесников Николай
5. Воронов Вадим
6. Ковтун Глеб
7. Ленков Герман
8. Хамзин Роман
9. Лазарев Лев
10. Солодников Макар
11. Федотов Арсений
12. Халиуллин Ильяс
13. Федотов Артём

Девушки:
1. Андреева Елизавета
2. Базылюк Маргарита
3. Принева Алена
4. Стоцкая Екатерина
5. Стрельцова Виктория
6. Плескачёва Лидия
7. Ляшенко Анна
8. Хуснутдинова Дина
9. Сарновская София
10. Дзепка София
11. Лукашова Валерия
12. Петрова Агата

Контрольные прокаты покажет сайт Первого канала.

Материалы по теме
Стало известно расписание юниорских контрольных прокатов сборной сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android