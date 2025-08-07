Появился список участников юниорских прокатов сборной России. Костылевой там нет

Опубликован состав участников юниорских контрольных прокатов, которые пройдут в период с 11 по 13 августа в Новогорске. Отметим, что в списке отсутствует действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева.

Юноши:

1. Алексахин Михаил

2. Сарновский Никита

3. Карартынян Эдуард

4. Колесников Николай

5. Воронов Вадим

6. Ковтун Глеб

7. Ленков Герман

8. Хамзин Роман

9. Лазарев Лев

10. Солодников Макар

11. Федотов Арсений

12. Халиуллин Ильяс

13. Федотов Артём

Девушки:

1. Андреева Елизавета

2. Базылюк Маргарита

3. Принева Алена

4. Стоцкая Екатерина

5. Стрельцова Виктория

6. Плескачёва Лидия

7. Ляшенко Анна

8. Хуснутдинова Дина

9. Сарновская София

10. Дзепка София

11. Лукашова Валерия

12. Петрова Агата

Контрольные прокаты покажет сайт Первого канала.