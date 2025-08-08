Скидки
Тарасова хочет посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус

Аделия Петросян.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить тренировки нейтральных фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника.

«Да, планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Я ещё не выясняла со спорткомитетом и с Министерством, когда могу к ним прийти. Узнаю на следующей неделе. Надеюсь, буду здорова и сумею посетить эти тренировки», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Олимпийский квалификационный турнир для фигуристов пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В случае попадания в топ-5 на этом турнире российские фигуристы смогут выступить на Олимпиаде в Пекине.

Новости. Фигурное катание
