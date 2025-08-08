Скидки
Марк Кондратюк признан самым стильным фигуристом по версии подписчиков «Чемпионата»

Марк Кондратюк.
Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк был признан самым стильным фигуристом в пользовательском рейтинге «Чемпионата». Фигурист одержал победу с достаточно большим отрывом от соперников и набрал 13 225 голосов.

Второе место занял Даниил Горелкин (3139), тройку замкнул Никита Кацалапов (3036). Всего в рейтинге, который был запущен с 1 по 8 августа, было заявлено 12 участников. С подробными результатами вы можете ознакомиться по ссылке.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата». Она победила в соответствующем рейтинге, который был запущен на период с 25 июля по 1 августа.

