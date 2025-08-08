Скидки
Юниорка Лукашова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за болезни

Фигуристка Валерия Лукашова не выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России. Причиной снятия спортсменки назвали состояние здоровья.

«К сожалению, снялась по болезни», — говорится в аккаунте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в «Телеграме».

Контрольные прокаты юниоров пройдут с 11 по 13 августа в Новогорске. Полный состав участников доступен на сайте «Чемпионата» по ссылке.

В рамках контрольных прокатов спортсмены представят свои короткие и произвольные программы на льду УПЦ «Новогорск» в Химках. Юноши выступят 11 и 12 августа, девушки — 12 и 13 августа соответственно.

