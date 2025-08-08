В Казани началось строительство школы Алины Загитовой стоимостью 1,29 миллиарда рублей

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о начале строительства в Казани школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Строительные работы уже стартовали. Планируем завершить их в течение года — к лету следующего года. Сейчас вместе с Алиной мы формируем юридическую конструкцию именно школы. Времени достаточно, но затягивать не собираемся. Рассчитываю, что до конца текущего года юридическую схему полностью сформируем», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Стоимость строительства Центра фигурного катания имени Загитовой составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. В июне проект центра получил разрешение на строительство в Казани после снижения стоимости объекта.