Нэйтан Чен заявил, что не планирует выступать на Олимпиаде-2026
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании американский фигурист Нэйтан Чен заявил, что не планирует участвовать в Играх 2026 года в Милане. Он отметил, что вполне доволен своей карьерой.
«Я просто хочу открыть двери и посмотреть, что мне лучше всего подходит. И, честно говоря, на сегодняшний день я уже достаточно добился в фигурном катании, чтобы быть вполне довольным своей карьерой», — приводит слова фигуриста Los Angeles Times.
26-летний Чен — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, чемпион четырёх континентов, трёхкратный победитель финала Гран-при и шестикратный чемпион США.
Комментарии
- 9 августа 2025
-
00:00
- 8 августа 2025
-
23:47
-
23:33
-
20:22
-
17:03
-
17:00
-
16:50
- 7 августа 2025
-
19:21
-
18:58
-
18:31
-
17:44
-
16:16
-
15:37
-
14:41
-
13:52
-
13:01
-
12:23
-
11:41
-
11:02
- 6 августа 2025
-
19:26
-
19:07
-
19:00
-
18:24
-
18:02
-
17:33
-
17:12
-
15:24
-
13:10
-
12:47
-
12:18
-
11:33
-
10:54
-
10:09
- 5 августа 2025
-
21:47
-
20:50