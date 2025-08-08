Скидки
Нэйтан Чен заявил, что не планирует выступать на Олимпиаде-2026

Нэйтан Чен.
Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании американский фигурист Нэйтан Чен заявил, что не планирует участвовать в Играх 2026 года в Милане. Он отметил, что вполне доволен своей карьерой.

«Я просто хочу открыть двери и посмотреть, что мне лучше всего подходит. И, честно говоря, на сегодняшний день я уже достаточно добился в фигурном катании, чтобы быть вполне довольным своей карьерой», — приводит слова фигуриста Los Angeles Times.

26-летний Чен — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, чемпион четырёх континентов, трёхкратный победитель финала Гран-при и шестикратный чемпион США.

