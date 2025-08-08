Валиева выступит в шоу Навки «Лебединое озеро» в ноябре 2025 года

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Она сыграет роль Одиллии. Шоу будут проходить с 1 по 9 ноября на «Навка Арене» в Москве.

Также в постановке примут участие чемпионы Европы и мира, призёры Олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они исполнят роли Одетты и Зигфрида.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения.