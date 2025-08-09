Скидки
Фигурное катание

Плющенко: счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране

Плющенко: счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране
Евгений Плющенко.
Двукратный олимпийский чемпион, владелец академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко высказался о своих планах на будущее. Он отметил, что хочет и дальше развивать свою академию.

«Впереди много новых проектов: ещё одна ледовая аренa под фигурное катание и хоккей, апартаменты и домики для наших спортсменов (нам катастрофически не хватает жилья, так как к нам едут спортсмены со всей России, из Китая и ближнего зарубежья), падел-теннис-клуб на шесть кортов! Я очень счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране! Продолжаю дело своей жизни!» — написал Плющенко.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий. Полученную от главы государства грамоту фигурист выложил на личной странице в социальных сетях.

