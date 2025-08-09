«А он настоящий». Игнатов разместил трогательный пост с новорождённым сыном и супругой

Фигурист Макар Игнатов опубликовал трогательный пост после рождения первенца. В среду, 6 августа, стало известно, что его супруга серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) родила мальчика.

«У меня родился сын! (Для вас это, конечно, уже не новость, но я хотел именно так начать). Скажу честно, подготовиться к этому событию невозможно. Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий…

Это однозначно был самый счастливый день в моей жизни. Я уже бесконечно люблю его, а ещё бесконечно люблю Сашу», — написал Игнатов на своей странице в телеграм-канале, разместив фотографии с младенцем и женой.

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025-го фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.