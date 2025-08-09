Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«А он настоящий». Игнатов разместил трогательный пост с новорождённым сыном и супругой

«А он настоящий». Игнатов разместил трогательный пост с новорождённым сыном и супругой
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Макар Игнатов опубликовал трогательный пост после рождения первенца. В среду, 6 августа, стало известно, что его супруга серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) родила мальчика.

«У меня родился сын! (Для вас это, конечно, уже не новость, но я хотел именно так начать). Скажу честно, подготовиться к этому событию невозможно. Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий…

Это однозначно был самый счастливый день в моей жизни. Я уже бесконечно люблю его, а ещё бесконечно люблю Сашу», — написал Игнатов на своей странице в телеграм-канале, разместив фотографии с младенцем и женой.

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля 2025-го фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.

Материалы по теме
Это большое счастье! Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями
Это большое счастье! Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android