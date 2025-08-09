«Спорт в моей жизни присутствует перманентно». Анна Щербакова — о тренировках

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, регулярно ли занимается спортом в свободное время.

«Да, спорт это не только моя профессия, но и дело, которое мне помогает зарядиться на день, перезагрузиться. Я иногда могу лениться и пропускать какие-то тренировки, если сама занимаюсь, но в основном я чувствую, что мне это необходимо, так что могу сама сходить в зал, какую-то серьёзную силовую подкачку себе устроить, могу просто выйти побегать или на лёд сходить. Много разных вариантов, поэтому, да, спорт в моей жизни присутствует перманентно. Пинг-понг, бадминтон, теннис, падел — это в принципе то, во что в отпуске мы можем с семьёй поиграть», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова в рамках Дня физкультурника провела фан-встречу и небольшую тренировку для любителей спорта.