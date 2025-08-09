Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Никогда не умела отжиматься и подтягиваться». Щербакова — о нелюбимых упражнениях

«Никогда не умела отжиматься и подтягиваться». Щербакова — о нелюбимых упражнениях
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что никогда не любила выполнять на тренировках упражнения, нацеленные на руки.

«День ног для меня далеко не самый сложный. Наверное, у меня всегда были очень слабые руки. То есть отжимания, подтягивания — это для меня вообще что-то запрещённое. Никогда не умела, не любила. Поэтому ноги даже попроще как-то», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова в рамках Дня физкультурника провела фан-встречу и небольшую тренировку для любителей спорта.

Материалы по теме
«Спорт в моей жизни присутствует перманентно». Анна Щербакова — о тренировках
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android