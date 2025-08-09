«Никогда не умела отжиматься и подтягиваться». Щербакова — о нелюбимых упражнениях

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что никогда не любила выполнять на тренировках упражнения, нацеленные на руки.

«День ног для меня далеко не самый сложный. Наверное, у меня всегда были очень слабые руки. То есть отжимания, подтягивания — это для меня вообще что-то запрещённое. Никогда не умела, не любила. Поэтому ноги даже попроще как-то», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова в рамках Дня физкультурника провела фан-встречу и небольшую тренировку для любителей спорта.