«Почему-то казалось, что это легко и просто». Щербакова — о первом выходе на лёд

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о первых шагах на льду.

«Первые какие-то мои воспоминания, что у меня старшая сестра занималась фигурным катанием, я тогда не планировала на лёд выходить. Мама сказала: «Выйди на лёд, сестре что-то скажи». Я вышла — и почему-то казалось, что это всё очень легко и просто. Я шагнула на лёд, меня берут сразу за ручку, а я думаю, зачем, сейчас прекрасно дойду, всё скажу и уйду обратно. А меня за ручку, говорят — потопай пока что. Я начинаю топать, падаю. Ещё раз начинаю с тем же энтузиазмом, ещё раз падаю, тут я уже расстроилась. А когда я третий раз упала, мне кажется, я сказала, что, по-моему, это не моё. Тогда мне было три с половиной года. Ну, это первое, что я помню, я не знаю, насколько это правда, или вообще я это выдумала в своей голове, но мне кажется, это мои первые воспоминания о фигурном катании и о том, что это не настолько просто, как кажется со стороны», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова в рамках Дня физкультурника провела фан-встречу и небольшую тренировку для любителей спорта.