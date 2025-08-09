Анна Щербакова рассказала, как попала в группу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка – 2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как попала в группу тренера Этери Тутберидзе, отметив, что до этого тренировалась в группе старшей сестры.

«С трёх до девяти лет я занималась фигурным катанием, как хобби. Причём я и родители никаких надежд не строили. У меня довольно хорошо получалось на соревнованиях среди своего возраста. Я часто выигрывала и, можно сказать, опережала сверстниц, потому что тренировалась как раз в группе старшей сестры. Все были меня старше. Я как бы тянулась за ними и всегда немножко опережала свой возраст. Но ни я тогда особо не анализировала, ни родители, никаких ожиданий не строили от этого.

И вот, наверное, как раз с девяти лет родителям тренеры стали говорить, что мне нужно заниматься профессионально и больше делать упор на фигурное катание. В этом возрасте, наверное, они больше задумывались, что если у меня есть какие-то данные и если я хочу и люблю этим заниматься, то можно это попробовать развивать профессионально. И как раз они тогда приняли решение перейти в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе. А там уже исключительно профессиональный спорт, просто в удовольствие кататься не вариант», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова в рамках Дня физкультурника провела фан-встречу и небольшую тренировку для любителей спорта.