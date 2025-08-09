Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Обойдутся без наших советов». Ягудин — о подготовке Гуменника и Петросян к ОИ

«Обойдутся без наших советов». Ягудин — о подготовке Гуменника и Петросян к ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не готов давать какие-либо советы Аделии Петросян и Петру Гуменнику к подготовке на Олимпиаду.

«Не очень правильно советовать, а тем более профессиональным спортсменам что-то на их спортивном пути — они сами знают, как им поступать, что им делать. Не первый год они в фигурном катании. У них есть свои тренеры, есть коллективы, которые их окружают. Наше дело самое главное — кулачки за них держать. Они прекрасно обойдутся без наших советов. Порой лучше дать им выполнить свою работу», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Алексей Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.

Материалы по теме
«Почему-то казалось, что это легко и просто». Щербакова — о первом выходе на лёд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android