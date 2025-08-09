«Обойдутся без наших советов». Ягудин — о подготовке Гуменника и Петросян к ОИ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не готов давать какие-либо советы Аделии Петросян и Петру Гуменнику к подготовке на Олимпиаду.

«Не очень правильно советовать, а тем более профессиональным спортсменам что-то на их спортивном пути — они сами знают, как им поступать, что им делать. Не первый год они в фигурном катании. У них есть свои тренеры, есть коллективы, которые их окружают. Наше дело самое главное — кулачки за них держать. Они прекрасно обойдутся без наших советов. Порой лучше дать им выполнить свою работу», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Алексей Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.