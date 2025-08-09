Щербакова призналась, что не верит в приметы и суеверия

Олимпийская чемпионка – 2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об отношении к приметам и суевериям.

«В спорте частая история про какие-то приметы, но я как-то прошла абсолютно без них, и, наоборот, у меня было отрицание всех примет. То есть мне всегда помогало ощущение внутреннее, что ничто не повлияет на мой прокат, кроме меня самой. Мне без разницы, с какой ноги я встала, с какой я завязала конёк, что мне сказали перед выходом, как меня настроили или, может, вообще меня не настроили. Я всегда знала, что выйду на лёд и всё зависит от меня здесь и сейчас. Если я упала с прыжка, то это виновата я в данный момент, в данную секунду. Если сделала, то я молодец в данную секунду. То есть никогда не пыталась на что-то переложить вот эту ответственность. Когда забываю что-то, выходя из дома, я не смотрю в зеркало, возвращаясь домой. Поэтому у меня нет вообще никаких примет. Ну, разве что на дорожку посидеть — это мама научила с детства», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова в рамках Дня физкультурника провела фан-встречу и небольшую тренировку для любителей спорта.