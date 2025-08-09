Туктамышева рассказала, каким достижением вне льда гордится больше всего

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева рассказала, какими достижениями вне льда гордится больше всего, отметив, что считает их своими маленькими победами.

«Все достижения были в моей жизни пока что связаны со льдом. Вне льда я очень уже продолжительное время нахожусь в терапии, и маленькие успехи, изменения, которые я вижу в себе, они вот как маленькие для меня победы. И если не брать спорт, то это для меня тоже важная часть жизни, чтобы больше себя познать, стать лучше», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.