Туктамышева рассказала, как справлялась со стрессом во время соревнований

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева поделилась, как справлялась с волнениями во время соревнований.

«Привыкаешь просто к этому. Привыкаешь к этому состоянию, потом адаптируешься и просто делаешь всё одинаково, последовательно. И от этого у тебя есть ощущение, что ты что-то контролируешь», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.