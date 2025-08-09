Ягудин: Мне нравится вкусно поесть. Не вижу в этом ничего криминального

Олимпийский чемпион – 2002 российский фигурист Алексей Ягудин рассказал о своем подходе к питанию на протяжении спортивной карьеры и после её окончания, поделившись откровениями о том, как ему удается поддерживать форму и при этом не отказываться от любимых блюд.

«На протяжении многих-многих-многих лет, в том числе, конечно, и в большей степени во время спортивного отрезка моей жизни, конечно же, уделял пристальное внимание тому, что попадает в организм. Потому что от этого зависит то, что получается и во время тренировочного процесса и многочисленных турниров. Сейчас эти рамки немножко ослаблены. Эти ворота можно иногда определенным натиском, но всё-таки взять. Я честно, откровенно, скажу, что мне нравится вкусно поесть. Не вижу в этом ничего криминального для человека, которому 45 годиков. Но мне повезло, у меня очень хороший обмен веществ и мне очень повезло с тем фактом, что, в принципе, я всегда жил в таком именно направлении.

Я никогда не то что не переедал, но у меня не было такой привычки постоянно, как у Асти (собака Ягудина — примечание «Чемпионата»), у которой всегда день открытых дверей холодильника, всего, что можно проглотить. Я был абсолютно противоположным живым существом. То есть, всегда по минимуму. Главное, чтобы были силы для того, чтобы действовать», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Алексей Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.