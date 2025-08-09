«Мои работы даже выставлялись». Кондратюк — об увлечении живописью

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, что свободное время посвящает живописи и скульптуре.

«Все мои увлечения и хобби слабо связаны со спортом. В первую очередь — это современное искусство, а точнее живопись, скульптура. Немного занимаюсь этим. Даже когда-то в здании, которое находится позади нас, у меня была первая такая мини-выставка. Там несколько моих работ выставлялось. Это было одно полотно, живопись, и, по-моему, одна или две графики. Увидеть работы пока нельзя, но это дело поправимое, всё впереди.

Наверное, настоящий художник особо не работает на заказ. Если посмотреть на историю искусства, многие авторы делали на заказ, но чаще всего это было, чтобы получить деньги и творить то искусство, которое они сами хотели. Это была скорее вынужденная мера», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.