«Осознанный поход был лет 25-30 назад». Ягудин — о занятиях в тренажёрном зале

Олимпийский чемпион – 2002 российский фигурист Алексей Ягудин поделился отношением к занятиям в тренажёрном зале.

«Фигурное катание — это тот вид спорта, который как бы тебя принуждает всё-таки ходить в тренажёрный зал, но в большей степени это был просто тренировочный зал для разминки, для растяжек и так далее. Тренажёрный зал не особо актуален. Я не говорю про всех фигуристов, а для меня лично. Есть определённый ряд упражнений, которые мы делали для ног и спины, но здесь нужно аккуратно подходить по количеству подходов и по весу, потому что можно абсолютно противоположную услугу, совершить. Так закачать, что вес увеличится, потому что мышцы, они будут более объёмные и так далее. А мы, наоборот, ходили для того, чтобы просушиться. А просушиться — это самое правильное, что придумало человечество, а самое простое и правильное для сушки — это бег. Бег и, самое главное, больше 40-45 минут.

Собственно, это тот временной рубеж, после которого, когда мы переходим, начинает уже сжигаться то, что копилось. До этого организм выводит из себя только лишнее на данный момент. А уже после определённого временного отрезка организм начинает топить то, что в тебе уже отложилось. Так что, мой осознанный поход в тренажёрный зал был лет так 25-30 назад», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Алексей Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.