Кондратюк: не суеверный, но коньки всегда завязываю с одной и той же ноги

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк поделился отношением к ритуалам и приметам.

«Я бы сказал, что я не суеверный человек. У меня есть, наверное, какие-то действия, какие-то вещи, которые я из раза в раз повторяю, но это скорее следствие привычки, неудобства. Допустим, я завязываю коньки всегда с одной и той же ноги. Но, опять же, я не верю, что это мне как-то поможет. Мне просто так удобно, я так привык. Если я завяжу с другой ноги, то думаю, что глобально на моём катании это не скажется», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.