Самоделкина представила короткую программу на олимпийский сезон на турнире Cranberry Cup

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина впервые показала новую короткую программу на сезон-2025/2026. Фигуристка выступила в рамках международного турнира Cranberry Cup в Бостоне.

Самоделкина выбрала для короткой программы «Чардаш». За свой прокат Самоделкина получила 65,80 балла. Судьи отметили чистое исполнение сольных двойного акселя и тройного лутца, но поставили недокрут в четверть оборота на втором прыжке в каскаде тройной флип – тройной тулуп.

По итогам короткой программы Софья занимает второе место. Она уступила только американке Изабо Левито, которая набрала 70,69 балла. Замыкает тройку лидеров представительница Южной Кореи Джиа Шин.

До 2024 года Самоделкина выступала за сборную России, спортсменка тренировалась в СШОР ЦСКА, а затем в академии «Ангелы Плющенко». В 2024 году фигуристка получила релиз от ФФККР и стала выступать за сборную Казахстана. Сейчас фигуристка тренируется у Рафаэля Арутюняна в Калифорнии, США.