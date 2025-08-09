«Говорили в детстве — ешь всё что угодно». Кондратюк — о питании

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о своём режиме питания, отметив, что никогда не испытывал проблем из-за лишнего веса.

«Мне повезло в этом плане. У меня хорошая физиология, и никогда не было такого момента, чтобы мне нужно было особо худеть и следить за питанием. По крайней мере, на данный момент таких проблем не было. То есть даже могу рассказать историю из детства, когда нас всех собирали и говорили: «Тебе, тебе и тебе — не есть». Потом очередь доходила до меня, а мне говорили: «Ешь всё что угодно, только ешь, пожалуйста. Всё, что хочешь. Можешь пиццу, бургер, что угодно, просто ешь», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.