«Снялся бы даже в эпизодической роли». Кондратюк — о желании сыграть в кино

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, в каком жанре кино хотел бы сняться.

«Предложений сыграть в кино пока не было, но я бы с удовольствием снялся в какой-то даже эпизодической роли. Не потому что я хотел бы стать актёром, мне просто, наверное, интересно это. И в том числе посмотреть, как это выглядит с обратной стороны. То есть мы все видим фильм, когда он уже готов, а вот как он создаётся — это очень интересно. Посмотреть на то, как этот жанр искусства создаётся.

Если бы была возможность выбрать жанр фильма? Пусть будет комедия. Мне кажется, что это такой лёгкий, приятный жанр, который для обычного человека будет лучше всего заходить. Когда тяжёлый вечер, просто сел, посмотрел какой-нибудь фильм. В общем, guilty pleasure (постыдное удовольствие. — Прим. «Чемпионата»). Пусть будет вот это. Иногда посмотреть какой-нибудь просто глупый и весёлый фильм», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.

