Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал, хочет ли в будущем стать тренером

Марк Кондратюк рассказал, хочет ли в будущем стать тренером
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил, есть ли у него желание стать тренером.

«Я сейчас получаю первое образование, и оно не связано с тренерством. Направление — спортивный менеджмент. Поэтому я пока не определился, хочу и могу ли я быть тренером. Потому что, на мой субъективный взгляд, учить кого-то чему-то — это тоже талант. И на данный момент я, наверное, не ощущаю его в себе. То есть, конечно, какие-то базовые знания фигурного катания, естественно, я покажу, объясню. Будущее всю жизнь на льду, это не так сложно. Но… Тренерство — это что-то большее. Это воспитание не просто спортсмена, а человека, личности. И насколько я могу это сделать, я пока не готов ответить», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве.

