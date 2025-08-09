«Если не поем, у меня сразу состояние плохое». Елизавета Туктамышева — о питании

Чемпионка мира, Европы и России фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каких принципов питания придерживается, отметив, что нарушение в режиме питания влияет на её самочувствие.

«У меня рацион, в принципе, не сильно изменился после спорта. Я продолжаю очень любить мясо, белок, потому что я на себе очень сильно чувствую, насколько у меня меняется состояние физическое, если я получаю достаточно именно белка. Если я утром не позавтракаю, например, не съем яйца или там бутерброд с сыром. В обед у меня есть супчик. А на вечер либо рыба, либо мясо. Но нет периодов, когда я не ем. Если такое случается, то у меня происходит срыв. Я стараюсь всё время есть, находиться в комфортном для себя состоянии.

Вот я именно такой человек, мне главное по чуть-чуть, главное не чувствовать сильного голода. Я если не поем, у меня сразу состояние плохое, я уставшая. А если я уставшая, то не хочу ничего делать. Я не хочу разговаривать, и ко мне сразу же все подходят, спрашивают, нормально ли я себя чувствую. Резко сказывается, если я голодная, прям все это видят, все это чувствуют», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.