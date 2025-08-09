Скидки
Плющенко назвал фигуриста, который сопоставим по масштабу личности с Овечкиным

Евгений Плющенко
Аудио-версия:
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о том, кого из фигуристов можно было бы сравнить по масштабу личности с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Конечно, это Евгений Плющенко», – приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

Евгений Плющенко и Александр Овечкин давно являются друзьями. Фигурист принял участие в выставочном матче Овечкина в Мытищах в рамках турнира Ovi Cup и забросил одну шайбу.

Покером в игре с командой Павла Дацюка отметился сын Александра Овечкина Сергей, также в матче отличились Матвей Мичков (дубль), Алексей Морозов и Кирилл Капризов. В команде Дацюка хет-триком отметился Евгений Малкин, по две шайбы забросили Дмитрий Воронков и Валерий Каменский. Команда Овечкина обыграла команду Дацюка со счётом 11:7.

