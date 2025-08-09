Туктамышева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева рассказала, как пришла в фигурное катание.

«Я начала заниматься, когда мне было пять лет. И в то время пять лет — это достаточно хороший возраст был для фигурного катания. Сейчас, конечно, спорт помолодел. И уже в три-четыре года, например, детей отдают в фигурное катание, чтобы к пяти-шести годам они уже умели делать двойные, к восьми — все тройные и так далее. Тогда было всё достаточно спокойно, поэтому пять лет — это было хорошо.

Я познакомилась с фигуристками в спортивном лагере. У меня папа был директором спортивного лагеря, и я вместе с ним ездила на лето. Я познакомилась с фигуристками, мне они так понравились. Сказала: «Всё, у меня новые друзья, я хочу быть с ними ближе». И родители мне говорят: «Ну хочешь тогда на фигурное пойдёшь?» Я отвечаю, что хочу. И всё, меня к девочкам привели, и я начала кайфовать, как говорится. Сразу с первых лет занятия фигурным катанием.

Другие девочки быстро все заканчивали, к сожалению, со спортом. Они начинали, но так как у нас не было хорошего менеджера, тайминга, очень сложно было совмещать со школой, перспектив было не так много, поэтому все, кто начинали со мной в одно время, они закончили через два-три года. Ну, может быть, кто-то задержался на четыре года, а я, вот как меня Алексей Николаевич нашёл на соревнованиях спустя четыре года, начала ездить в Питер. И это дало очень сильный толчок для моего развития», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.