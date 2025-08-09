«Я всегда знала, что мне нравится кататься». Туктамышева — о тренировках в детстве

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева рассказала о занятиях фигурным катанием в детстве.

«Отец отвечал за спорт, за фигурное катание, а мама у меня — учитель алгебры и геометрии, она отвечала за моё образование. Поэтому в школе меня контролировала мама, на катке папа, и мы находили как-то баланс, потому что я была очень спортивным ребёнком, мне самой это нравилось. Конечно, когда встаёшь к семи утра на тренировку, там нужна какая-то мотивация, чтобы родители немножко заставили, потому что ребёнок не хочет, естественно, вставать. Но не было такого, чтобы я обозлилась на родителей из-за того, что они прямо давят на меня очень сильно. То есть я всегда знала, что мне нравится кататься. И это желание, что я люблю кататься, сопутствовало на протяжении всей моей карьеры», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.