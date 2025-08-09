«Я больше гуманитарий». Туктамышева — о любимых предметах

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева поделилась воспоминаниями о школе.

«Любимого предмета в школе не было. Мне нравилось, когда учителя хорошо преподносили предмет, когда увлекательно рассказывали, имели контакт с детьми. То есть для меня это было более важно. Но любимым предметом точно была не химия, не физика, не математика. Я больше гуманитарий, то есть литература, русский мне намного легче давались, и почему-то учителя именно в этом направлении были более мягче.

Когда начала пропускать уроки из-за соревнований, учителя относились с пониманием, потому что мама работала в школе. К тому же, когда я начала пропускать, у меня были уже большие заслуги, достаточно для моего возраста. И это было оправданно, скажем так. А ученики сначала подумали, что это ненормально, но потом привыкли, и я в целом находила контакт всегда с людьми, мне было комфортно, и они привыкли. Поэтому не было таких, знаете, буллингов. Ещё все знали, что у меня мама работает в школе, наверное, из-за этого, но я не чувствовала дискриминации», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.